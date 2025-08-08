El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 8 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que acompañará a los tomareños en sus actividades diarias. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 33 y 35 grados entre las 14:00 y las 17:00.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a la medianoche y aumentando hasta un 96% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, aumentando a 19 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 14:00, con vientos que podrían llegar a los 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.
Con el sol saliendo a las 07:34 y poniéndose a las 21:24, los tomareños tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Tomares promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de un verano pleno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social