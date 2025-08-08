El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (65% a las 00:00), disminuirá gradualmente, llegando a un 20% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en la tarde, lo que proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 21:24, brindando a los habitantes de San Juan de Aznalfarache una larga jornada de luz solar. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.