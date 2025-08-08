El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

Hoy, 8 de agosto de 2025, La Rinconada se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que descenderá a 21 grados hacia las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 28 grados a las 11:00 horas y continúe subiendo, alcanzando un pico de 36 grados entre las 15:00 y 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 54% a medianoche, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 21% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. A medida que el día avanza, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Los atardeceres en La Rinconada serán igualmente espectaculares, con el sol poniéndose a las 21:24 horas, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán gradualmente, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, ofrecerá un alivio del calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

