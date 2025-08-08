El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso con valores que podrían llegar hasta los 39 grados.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 53%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos para los habitantes. A lo largo de la tarde, la humedad podría descender hasta un 20%, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable a pesar del calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque fuerte, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Durante la mañana, la velocidad del viento será más moderada, oscilando entre 9 y 14 km/h, pero se intensificará conforme avance la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

El orto se producirá a las 07:29, y el ocaso será a las 21:19, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios al aire libre.

En resumen, Puente Genil vivirá un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta la importancia de cuidarse del calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.