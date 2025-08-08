El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 23 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 32% a medianoche y aumentando hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en torno al 19% por la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente hasta el ocaso, que se producirá a las 21:17 horas. La noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán en torno a los 29 grados a las 23:00 horas, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.