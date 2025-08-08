El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde, antes de volver a subir hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 55% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcance su máximo de 37 grados alrededor de las 15:00 horas. Sin embargo, la brisa suave del sur, que alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, ayudará a mitigar la sensación térmica, proporcionando un alivio bienvenido.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son ideales para quienes planean pasar tiempo en parques o realizar excursiones en la zona.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que se mantenga en niveles aceptables, lo que es positivo para la salud de los ciudadanos, especialmente para aquellos que padecen de alergias o problemas respiratorios. La combinación de un cielo despejado y una brisa moderada también contribuirá a una buena visibilidad, lo que es favorable para los desplazamientos en vehículos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 21:21, ofreciendo un momento perfecto para contemplar el ocaso en un entorno natural.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.