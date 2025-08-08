El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a las 08:00 horas.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 34 grados a las 13:00 horas y llegando a un pico de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 48% y el 77%, siendo más alta durante las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza. La combinación de altas temperaturas y humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 32 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento alcanzará su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, que podrían ser más fuertes en algunas áreas, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos. Sin embargo, se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:30 horas y el ocaso a las 21:22 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.