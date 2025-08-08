El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

Hoy, 8 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 04:00, con 21 grados.

A partir de las 05:00, el termómetro comenzará a subir, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y manteniéndose en esa cifra hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar de manera más pronunciada, llegando a 22 grados a las 09:00 y alcanzando los 25 grados a las 10:00. El mediodía será cálido, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados a las 12:00 y 31 grados a la 13:00. La tarde será aún más calurosa, con un máximo de 36 grados a las 17:00, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a la medianoche y disminuyendo a un 54% hacia el mediodía. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente en las horas de la tarde, alcanzando un 42% a las 21:00. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 16:00. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se anticipa para las 21:23, marcando el final de un día soleado y caluroso en Los Palacios y Villafranca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.