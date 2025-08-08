El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

Hoy, 8 de agosto de 2025, Osuna disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender, llegando a los 24 grados a las 06:00 y 07:00, y alcanzando los 23 grados a las 08:00. La temperatura seguirá aumentando durante el día, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% a las 00:00 horas y descendiendo a un 42% a la 01:00. A lo largo del día, la humedad fluctuará entre el 25% y el 54%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles ráfagas repentinas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol se producirá a las 21:20, marcando el final de un día soleado y caluroso en Osuna.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegido del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.