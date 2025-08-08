El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 45%, aumentando a un 64% hacia la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, se prevé que la humedad disminuya, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:21 horas. En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre y para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.