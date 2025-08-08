El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

Hoy, 8 de agosto de 2025, Montilla se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 29 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 1:00, y alcanzando los 25 grados a las 2:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta estabilizarse en torno a los 22 grados entre las 6:00 y las 8:00. Sin embargo, a partir de las 9:00, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 25 grados a las 9:00 y subiendo rápidamente hasta los 30 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un aumento significativo, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados a la 1:00 y un máximo de 38 grados a las 3:00 de la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 43% a las 10:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumentan, la humedad también se verá afectada, alcanzando un mínimo del 17% a las 8:00 de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo, aunque también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

No se esperan precipitaciones en Montilla hoy, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar del sol y el aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.