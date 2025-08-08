El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con condiciones mayormente despejadas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en áreas expuestas al sol, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 6 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Es importante estar atentos a estas ráfagas, especialmente si se realizan actividades al aire libre, ya que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.