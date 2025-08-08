El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 25 grados a las 03:00, manteniendo un ambiente agradable.

Durante la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a un mínimo de 22 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 12:00 y un máximo de 37 grados a las 15:00. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 34 grados hasta las 21:00, cuando comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 59% a las 06:00. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en un 35% a las 10:00 y bajando a un 31% a las 11:00. Por la tarde, se espera que la humedad se mantenga en torno al 20% hasta las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 3 km/h durante la madrugada, aumentando a 4 km/h a las 00:00. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 54 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas fuertes. Esto podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor se sienta más intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante las altas temperaturas y el viento fuerte en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.