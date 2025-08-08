El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 23 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 29 grados a las 11:00. Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los marcheneros tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a las 00:00 y aumentando hasta un 76% a las 08:00, lo que puede hacer que las primeras horas de la mañana se sientan más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 34% hacia las 20:00, lo que contribuirá a un ambiente más seco y caluroso por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 18:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los marcheneros pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. La puesta de sol se producirá a las 21:22, marcando el final de un día que promete ser caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.