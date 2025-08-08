El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas, antes de comenzar un ascenso gradual.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 29 grados a las 12:00 horas. Durante la tarde, el calor se intensificará, con máximas que podrían llegar a los 35 grados a las 17:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Mairena del Aljarafe tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 65% y disminuyendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico. A partir de las 18:00 horas, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

No hay previsión de precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

El orto se producirá a las 07:34 horas y el ocaso será a las 21:24 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.