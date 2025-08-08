El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 05:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. A las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar de manera más pronunciada, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 30 grados a las 11:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo a las 15:00 con 38 grados. A partir de ese momento, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 37 grados a las 16:00 y 36 grados a las 19:00. La noche traerá un alivio, con temperaturas que caerán a 35 grados a las 20:00 y 33 grados a las 21:00, finalizando el día con 30 grados a las 22:00 y 28 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% a las 07:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 19% durante las horas más calurosas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 16:00, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día ideal para disfrutar de la belleza de Lucena.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.