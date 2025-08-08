El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 05:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 21 grados a las 06:00. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados hasta las 07:00, momento en el que comenzará a aumentar de nuevo. A las 08:00, se prevé que la temperatura alcance los 20 grados, y a partir de ahí, comenzará un ascenso notable.

El tiempo se tornará más cálido a medida que avance el día, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 88% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que varían entre 9 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

Con el ocaso programado para las 21:23, los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.