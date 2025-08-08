El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 40 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 32 grados, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a 27 grados a las 04:00 y 26 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 40 grados a las 16:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 61% a las 08:00. Sin embargo, se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se aconseja mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento será ligero, con ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A las 16:00, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 63 km/h, lo que podría generar ráfagas fuertes y contribuir a un ambiente más fresco en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo adverso. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como una jornada calurosa y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.