El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 10:00 horas y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 29 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más llevadera.

La humedad relativa en la mañana se mantendrá alta, alcanzando el 98% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 79% hacia las 10:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza y las temperaturas aumentan, la humedad se estabilizará en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille intensamente, con un orto a las 07:39 y un ocaso a las 21:29, brindando largas horas de luz diurna.

El viento, que soplará principalmente del norte y del sur, alcanzará velocidades de hasta 15 km/h en las horas más cálidas del día, lo que puede proporcionar un alivio agradable del calor. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.