El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde. Este incremento en el termómetro se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 72% y descenderá hasta un 30% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede generar una sensación de frescura, pero no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:24. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de frescura. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.