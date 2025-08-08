El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a incomodar. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura puede resultar agobiante.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 30 km/h. En las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 74 km/h en su punto máximo. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener cuidado con posibles rachas fuertes que podrían afectar a estructuras ligeras o arbolado.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan lluvias. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, lo que refuerza la idea de que el día se mantendrá seco. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con valores que rondarán los 36 grados a las 19:00 horas, y continuarán bajando hasta llegar a los 32 grados al final del día.

El ocaso se producirá a las 21:16, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. En resumen, el día en Jaén se perfila como uno de esos días de verano ideales, perfectos para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.