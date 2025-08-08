El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados hacia las 03:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 63%, aumentando hasta un 90% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 24% hacia las 18:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 13 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:24. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 23:00, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.