El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y descendiendo a un 20% hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más cálidas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser fuertes en ciertos momentos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:30, marcando el inicio de un día brillante, mientras que el ocaso se dará a las 21:21, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Para aquellos que planean disfrutar de la tarde, es aconsejable llevar protección solar y ropa ligera para hacer frente a las altas temperaturas.

En resumen, Écija disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.