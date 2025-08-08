El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 11:00 horas y culminando en un máximo de 35 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 34% hacia las 16:00 horas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin demasiadas incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h a las 16:00 horas. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por el río o actividades deportivas, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindarán una excelente oportunidad para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 21:24 horas.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado, los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo esta jornada veraniega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.