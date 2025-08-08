El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 15:00 y las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y descendiendo hasta un 18% en las horas pico de calor. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un leve aumento en la sensación de frescura al final del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría levantar polvo en áreas abiertas, por lo que se sugiere precaución al conducir.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a parques y espacios verdes. La noche caerá con temperaturas más agradables, alrededor de 31 grados, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:20.

En resumen, Córdoba vivirá un día caluroso y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aprovechen la claridad del cielo para realizar actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.