El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 53% en las primeras horas y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 20% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con el calor, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como picnics o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.

El amanecer se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 21:25, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de paseos al atardecer, cuando las temperaturas comiencen a descender y el ambiente se vuelva más fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.