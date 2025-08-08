El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 17 grados a las 03:00 horas, pero comenzarán a aumentar rápidamente a medida que avance el día.

A partir de las 08:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 15 grados, y para el mediodía, se prevé que suba a 25 grados. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 29 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% a la 01:00, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más cómoda y menos pegajosa, lo que es favorable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sur a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los cartayeros disfrutar de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa ligera que hará que el calor sea más llevadero. Es un día ideal para salir a pasear, practicar deportes o simplemente relajarse al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.