El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, la brisa del sur, que soplará a velocidades de entre 13 y 18 km/h, ofrecerá algo de alivio, especialmente durante las horas más calurosas. A lo largo del día, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que contribuirá a mantener el ambiente más fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

El orto se producirá a las 07:32 y el ocaso a las 21:23, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, Carmona disfrutará de un día cálido y soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre, sin riesgo de lluvia y con una brisa que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.