El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Camas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 21 grados a las 04:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 35 grados entre las 15:00 y las 17:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% a la medianoche y aumentando hasta un 91% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 30% hacia las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a los 33 km/h entre las 16:00 y las 17:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Camas pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 y cerrando el día en torno a los 29 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:24, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.