El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso hasta estabilizarse en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 39 grados a las 16:00, el momento más cálido del día. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga alta, con valores de 38 grados entre las 17:00 y las 19:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% a las 06:00. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 45% a las 10:00 y bajando a un 31% hacia las 12:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en la tarde. A las 15:00, se anticipa un viento del sur con una velocidad de 21 km/h, aumentando a 24 km/h a las 16:00. Las rachas más fuertes se registrarán a las 18:00, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Cabra podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más calurosas, y mantenerse hidratados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.