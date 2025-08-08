El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 02:00, antes de estabilizarse en 21 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 12:00 del mediodía. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que llegarán a un máximo de 36 grados entre las 15:00 y 16:00 horas. Este calor, combinado con una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 36%, puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé que la brisa sea suave, alcanzando los 6 km/h, pero a medida que el día avanza, la velocidad del viento aumentará, llegando a picos de hasta 36 km/h en la tarde. Esta racha de viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El amanecer se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 21:23, brindando largas horas de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, Las Cabezas de San Juan se presenta como un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, aprovechando al máximo este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.