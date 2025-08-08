El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 20 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 47% por la mañana, se incrementará hasta un 90% en las horas previas al mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más soportable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 18 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio bienvenido del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

El amanecer se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 21:25, brindando largas horas de luz solar para disfrutar. Este clima despejado y cálido es perfecto para organizar eventos al aire libre, picnics o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza. En resumen, Bormujos se prepara para un día espléndido, ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.