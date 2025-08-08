El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 66% en la tarde. Esta combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 97 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasar tiempo en el parque.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 37 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 32 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Bailén disfruten de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:17 horas.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento. Mantenerse hidratado y protegerse del sol será fundamental para disfrutar de este día soleado sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.