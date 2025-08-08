El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor intenso, con valores que podrían llegar hasta los 39 grados . Es recomendable que quienes planeen salir durante las horas más calurosas tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando el sol estará en su punto más alto.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico de Baeza o visitas a sus emblemáticos monumentos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, la brisa será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un poco de frescura a los residentes y turistas.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que caerán a 31 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Se recomienda a todos los que salgan que se protejan del sol y se mantengan hidratados para aprovechar al máximo este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.