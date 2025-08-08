El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 24 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, que llegará a los 36 grados a las 14:00 y 15:00, alcanzando su punto máximo de 40 grados a las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 62% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 64 km/h desde el sur a las 17:00. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Baena.

En resumen, el día se presenta como una jornada calurosa y despejada, con temperaturas que alcanzarán su máximo en las horas de la tarde. Se recomienda a los habitantes de Baena que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.