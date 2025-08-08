El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas, alcanzando los 29 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A partir de las 03:00, la temperatura se mantendrá en torno a los 26 grados, lo que sugiere una noche cálida y agradable.

Durante la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 08:00 y subiendo rápidamente hasta los 30 grados a las 11:00. La máxima del día se prevé que llegue a los 40 grados a las 15:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, especialmente en áreas expuestas al sol.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 74% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 48% a las 10:00 y bajando a un 40% a las 11:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y calurosa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 km/h a la medianoche y 18 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, el viento se tornará más variable, con ráfagas que alcanzarán hasta 97 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de viento fuerte en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 21:18, los habitantes de Andújar podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.