El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur-suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en los momentos más ventosos.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Aljaraque pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:28. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 21 grados, lo que sugiere que la noche será cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas agradables y vientos suaves hará que sea un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.