El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura puede resultar incómoda.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al exterior. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, haciendo que los paisajes de Alcalá la Real se vean especialmente vibrantes.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia las 23:00 horas. El cielo continuará despejado, ofreciendo una hermosa vista del firmamento estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el final de un día caluroso pero agradable.
En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.
