El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de agosto

El día de hoy, 8 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 25% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:33 horas y el ocaso a las 21:24 horas, brindando una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Alcalá de Guadaíra. Sin embargo, es fundamental recordar la importancia de la protección solar y la hidratación para evitar golpes de calor. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-07T21:01:10.