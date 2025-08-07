El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 7 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 23 grados a las 04:00 y 22 grados a las 05:00.

La jornada se tornará más cálida a medida que el sol se eleva en el cielo, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 31 grados al mediodía. La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados entre las 14:00 y las 15:00, y un pico de 36 grados a las 16:00. A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 35 grados a las 18:00 y 34 grados a las 20:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% a la medianoche y aumentando hasta un 90% a las 08:00, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 58% a las 10:00 y bajando a un 43% a las 12:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 14 km/h en las primeras horas. A medida que avanza el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h entre las 16:00 y las 19:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco. La puesta de sol se anticipa para las 21:24, marcando el final de un día cálido y despejado. En resumen, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, disfrutando de un día ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.