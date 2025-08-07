El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00.

La jornada se caracterizará por un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y culminando en un máximo de 37 grados a las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana, disminuirá a lo largo del día, comenzando en un 72% y bajando hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días anteriores.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde el inicio del día, se registrarán vientos del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 14 km/h. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de la tarde. Esto no solo proporcionará un alivio del calor, sino que también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los habitantes de Utrera pueden disfrutar de un día completamente seco y soleado. Esta combinación de sol, calor y viento hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

Con el ocaso programado para las 21:24, los residentes de Utrera podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día de calor y cielos despejados. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.