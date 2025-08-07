El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00, pero se espera un aumento progresivo a medida que avance el día.

A partir de las 08:00, la temperatura alcanzará los 22 grados, y para el mediodía, se prevé que suba hasta los 36 grados, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00. Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar es más fuerte. Se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 46% a las 08:00, pero descendiendo nuevamente a niveles más bajos durante el día. Esto, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 32 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 70 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, estas ráfagas también ayudarán a mitigar un poco la sensación de calor.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.