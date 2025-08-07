El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00.
A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 21 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 16:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 55% a la medianoche y descenderá hasta un 36% en las horas más cálidas del día.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. A las 12:00, se prevé que la velocidad del viento alcance su punto máximo, con ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, con velocidades de 14 km/h hacia la tarde y 15 km/h al caer la noche.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado. La puesta de sol está programada para las 21:25, lo que brindará una hermosa vista del ocaso en un cielo despejado.
En resumen, hoy en Tomares se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.
