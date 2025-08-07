El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en unos agradables 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, el termómetro comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados y manteniéndose en esa cifra hasta las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender de nuevo, alcanzando los 20 grados y llegando a 23 grados a las 09:00.

La jornada se caracterizará por un aumento progresivo de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00. Durante la tarde, el calor será notable, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando hasta un 95% a las 07:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 16:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.