El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avanza la madrugada.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 41 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 31 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:20 horas, marcando el final de un día caluroso y soleado en Puente Genil. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.