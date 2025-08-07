El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 16% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Esto significa que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 14:00 horas, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor intenso.

La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un leve aumento al 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas, aunque las condiciones generales no sugieren la formación de tormentas significativas. Por la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:18 horas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.