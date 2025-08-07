El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 36% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 15% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Las condiciones serán ideales para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. A primera hora, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas pico de temperatura.

El orto se producirá a las 07:26 horas y el ocaso a las 21:22 horas, lo que significa que los días son largos y luminosos, ideales para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y ausencia de precipitaciones sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Pozoblanco y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco será predominantemente soleado, con temperaturas altas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre y para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.