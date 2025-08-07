El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Palma del Río se verá envuelta en un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en las primeras horas del día comenzarán en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 1 de la mañana y alcanzando los 25 grados a las 2 de la mañana.

A medida que avance la jornada, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 24 grados a las 3 de la mañana y bajando a 23 grados a las 4 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 5 de la mañana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, llegando a 22 grados y manteniéndose en torno a los 21 grados hasta las 7 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en 20 grados, lo que será ideal para las actividades matutinas.

Durante la tarde, las temperaturas experimentarán un notable aumento, alcanzando los 39 grados a las 4 de la tarde y llegando a un máximo de 40 grados a las 5 de la tarde. Este calor intenso se mantendrá hasta las 6 de la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender ligeramente. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo que se experimentará.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Palma del Río disfruten de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con un ocaso programado para las 21:23, los atardeceres en esta época del año prometen ser espectaculares, ofreciendo un cierre perfecto a un día de calor y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.