El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

Hoy, 7 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1:00, y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a mediodía y llegando a un máximo de 36 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada con un 74%, irá disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco y cómodo en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán rachas de hasta 9 km/h, aumentando a 10 km/h a primera hora de la mañana. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar a los 35 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se pone, alrededor de las 21:24 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 22:00 y cerrando el día con una temperatura de 26 grados a las 23:00. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, y un cielo despejado que promete un hermoso atardecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.