El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 39 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la mañana y alcanzando los 26 grados entre las 2 y las 4 de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a la 1 de la tarde y un máximo de 39 grados a las 5 de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando hasta un 69% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 40% a las 10 de la mañana y bajando hasta un 22% entre las 3 y las 4 de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán vientos de hasta 10 km/h, aumentando a 14 km/h a las 11 de la mañana. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 32 km/h a las 6 de la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y mantenerse hidratados.

El amanecer se producirá a las 7:30 de la mañana y el ocaso a las 9:21 de la noche, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Osuna será cálido y despejado, con temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del verano.

